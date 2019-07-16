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Палеонтологи открыли новый вид динозавров

16.07.2019 11:15
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Палеонтологи открыли новый вид динозавров

Во время раскопок в американском штате Техас палеонтологи обнаружили череп утконосого динозавра. Специалисты отнесли его к новому виду и роду, получившему название Aquilarhinus palimentus, сообщает NewsOne.
Найденные останки отличаются от других тем, что пасть динозавра напоминает утиный клюв, но верхняя челюсть больше похожа на орлиный клюв. По словам ученых, верхняя челюсть является изогнутым носовым гребнем.
Отмечается, что останки обнаружили еще в 1980-е годы, но только сейчас с помощью современного оборудования удалось более детально изучить его. Возраст окаменелых останков составляет примерно 80 миллионов лет.



Теги: палеонтология, динозавр, открытие
 
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