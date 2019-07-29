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Ученые определили любимую группу крови комаров
Ученые определили, какую именно группу крови человека больше всего любят комары. Как оказалось, эти двукрылые насекомые отлично распознают состав плазмы, сообщает OaNews.
Специалисты провели эксперимент, в ходе которого удалось установить, что любимая группа крови кровососущих - первая. Именно по этой причине ее обладатели чаще всего страдают от комариных укусов. Как установили учёные, в состав первой группы крови не входят некоторые белки и гладкие эритроциты. При этом удалось определить, что нередко страдают от комаров также и обладатели второй группы крови - правда, в основном те, у кого отрицательный резус-фактор. Что касается людей с третьей и четвертой группами, то им повезло в этом смысле намного больше. Комары обычно их не атакуют, а если и кусают, то это происходит в очень редких случаях.
Теги: исследования, комар, группа крови
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