Ученые определили любимую группу крови комаров

29.07.2019 15:40

Ученые определили, какую именно группу крови человека больше всего любят комары. Как оказалось, эти двукрылые насекомые отлично распознают состав плазмы, сообщает OaNews.

Специалисты провели эксперимент, в ходе которого удалось установить, что любимая группа крови кровососущих - первая. Именно по этой причине ее обладатели чаще всего страдают от комариных укусов. Как установили учёные, в состав первой группы крови не входят некоторые белки и гладкие эритроциты. При этом удалось определить, что нередко страдают от комаров также и обладатели второй группы крови - правда, в основном те, у кого отрицательный резус-фактор. Что касается людей с третьей и четвертой группами, то им повезло в этом смысле намного больше. Комары обычно их не атакуют, а если и кусают, то это происходит в очень редких случаях.