В Британии установлен новый температурный рекорд

30.07.2019 10:00

Британская метеорологическая служба в понедельник, 29 июля, объявила, что на прошлой неделе температура воздуха поднялась до рекордно высокого показателя - 38,7 градуса по Цельсию, сообщает УРА-Информ.

Как сказано в сообщении службы, рекордный показатель в 38,7 градуса по Цельсию в Ботаническом саду в Кембридже в четверг, 25 июля, стал самой высокой температурой, зафиксированной в Великобритании за всю историю наблюдений.

Предыдущим рекордом считался показатель в 38,5 градуса по Цельсию. Он был установлен в графстве Кент в августе 2003 года.