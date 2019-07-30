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В Британии установлен новый температурный рекорд

30.07.2019 10:00
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В Британии установлен новый температурный рекорд

Британская метеорологическая служба в понедельник, 29 июля, объявила, что на прошлой неделе температура воздуха поднялась до рекордно высокого показателя - 38,7 градуса по Цельсию, сообщает УРА-Информ.
Как сказано в сообщении службы, рекордный показатель в 38,7 градуса по Цельсию в Ботаническом саду в Кембридже в четверг, 25 июля, стал самой высокой температурой, зафиксированной в Великобритании за всю историю наблюдений.
Предыдущим рекордом считался показатель в 38,5 градуса по Цельсию. Он был установлен в графстве Кент в августе 2003 года.



Теги: температура, Великобритания, рекорд, жара
 
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