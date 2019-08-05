Француз перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде (ВИДЕО)

05.08.2019 09:10

Французский изобретатель Фрэнки Запата 4 августа успешно пересек пролив Ла-Манш на разработанном самостоятельно реактивном флайборде, сообщает Телеканал новостей «24».

40-летний экстремал вылетел из Сангатта на северном побережье Франции. И уже через 20 минут, преодолев почти 36 километров, он приземлился в бухте Святой Маргарет неподалеку от Дувра на юге Великобритании.

На полпути Запата сделал остановку на судне, чтобы дозаправиться.

Первую попытку пересечь пролив француз совершил 25 июля, но тогда ему не удалась этого сделать из-за проблем с заправкой.

Флайборд Запаты оборудован четырьмя мощными реактивными двигателями. Они работают от авиационного керосина из бака на 20 литров, расположенного в рюкзаке за спиной пилота. Управляют реактивной платформой с помощью наклонов и пульта управления в руках пилота. Флайборд может развить скорость до 140 километров в час.