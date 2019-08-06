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Audi представила электросамокат-скейтборд (ВИДЕО)

06.08.2019 15:45
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Audi представила электросамокат-скейтборд (ВИДЕО)

Компания Audi показала электрический гибрид самоката и скейта под названием e-tron Scooter, который используется для передвижения по городу, сообщает ICTV.
В компании предполагают, что новинку будут использовать для того, чтобы добраться до ближайшей стоянки, дома или остановки общественного транспорта.
Audi e-tron Scooter весит около 12 кг, его можно сложить и перевозить в багажнике авто или общественном транспорте.
Батарея скутера расположена в передней стойке, вместе с экраном отображения заряда аккумулятора. Подключение к устройству происходит с помощью специального приложения.
Новинка способна развивать скорость до 20 км/ч и может проехать около 20 км на одном заряде.
Появление Audi e-tron Scooter на рынке запланировано в конце 2020 года по цене €2 тыс.



Теги: электричество, Audi, самокат
 
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