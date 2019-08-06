Audi представила электросамокат-скейтборд (ВИДЕО)

06.08.2019 15:45

Компания Audi показала электрический гибрид самоката и скейта под названием e-tron Scooter, который используется для передвижения по городу, сообщает ICTV.

В компании предполагают, что новинку будут использовать для того, чтобы добраться до ближайшей стоянки, дома или остановки общественного транспорта.

Audi e-tron Scooter весит около 12 кг, его можно сложить и перевозить в багажнике авто или общественном транспорте.

Батарея скутера расположена в передней стойке, вместе с экраном отображения заряда аккумулятора. Подключение к устройству происходит с помощью специального приложения.

Новинка способна развивать скорость до 20 км/ч и может проехать около 20 км на одном заряде.

Появление Audi e-tron Scooter на рынке запланировано в конце 2020 года по цене €2 тыс.