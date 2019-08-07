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Архив - Наука и технологии

В Новой Зеландии обнаружили останки попугая-гиганта

07.08.2019 12:30
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В Новой Зеландии обнаружили останки попугая-гиганта

Палеонтологи обнаружили в Новой Зеландии ископаемые остатки нового рода и вида попугаев, живших 16-19 миллионов лет назад, сообщает N+1.
По оценкам исследователей, это были крупнейшие попугаи в истории, их вес достигал семи килограммов, а рост — одного метра. Возможно, они относились к совиным попугаям, но точно ученые этого сказать не могут. Новый таксон назвали «Неожиданным Гераклом», Heracles inexpectatus.



Теги: палеонтология, Новая Зеландия, попугай
 
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