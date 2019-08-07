В Новой Зеландии обнаружили останки попугая-гиганта

07.08.2019 12:30

Палеонтологи обнаружили в Новой Зеландии ископаемые остатки нового рода и вида попугаев, живших 16-19 миллионов лет назад, сообщает N+1.

По оценкам исследователей, это были крупнейшие попугаи в истории, их вес достигал семи килограммов, а рост — одного метра. Возможно, они относились к совиным попугаям, но точно ученые этого сказать не могут. Новый таксон назвали «Неожиданным Гераклом», Heracles inexpectatus.