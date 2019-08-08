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Samsung представила новую флагманскую линейку смартфонов
Южнокорейская компания Samsung в среду, 7 августа, представила в Нью-Йорке свой последний флагманский смартфон Galaxy Note 10. Новинка получила две основных версии: Note 10 и Note 10+, а также модификацию с поддержкой 5G, сообщает Корреспондент.net.
Note 10 меньше и дешевле в новой линейке смартфонов. Он имеет экран диагональю 6,3 дюйма, который заполняет почти всю переднюю панель устройства, за исключением крошечных рамок в верхней и нижней частях дисплея, а также селфи-камеры, которая расположена в отверстии в центре верхней части экрана.
Более дорогой Note 10+ будет иметь такой же дизайн, но с гигантским 6,8-дюймовым экраном, который даже превосходит 6,7-дюймовый Galaxy S10 5G и является самым большим топовым смартфоном Samsung в 2019 году.
В новых устройствах Galaxy Note упор сделан на многофункциональность, кроме того, в смартфонах большое внимание было уделено безопасности устройства.
Смартфоны поступят в продажу 23 августа. Рекомендованная розничная цена Galaxy Note 10 составит от 949 долларов, Galaxy Note 10+ от 1099 долларов.
Теги: Samsung, смартфон, презентация
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