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LG заменила на украинском рынке "россиян" "поляками"
13.08.2019 12:00
Компания LG Electronics (LG) изменила страну-производителя новых телевизоров для Украины, сообщает Mediasat.
Отныне новые модели телевизоров LG, которые с этого месяца поставляются на отечественный рынок, собирают в Польше. Предприятие находится в городе Млава, где налажено производство техники LG для всей Европы.
Прежде всего речь идет о линейке телевизоров с передовыми технологиями OLED, NanoCell и UHD. Таким образом, LG стал первым южнокорейским брендом, который изменил «прописку» модельного ряда 2019 года с российской на европейскую, оставив за российским производителем выпуск прошлогодней линейки.
Теги: Россия, Польша, LG, телевизор
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