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Архив - Наука и технологии

В Новой Зеландии нашли останки пингвина-гиганта

15.08.2019 09:30
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В Новой Зеландии нашли останки пингвина-гиганта

В Новой Зеландии нашли останки пингвина, который жил 56-66 миллионов лет назад. Его высота составляла 1,6 метра, а вес – до 80 кг, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Кости ног животного обнаружили в 2018 году на месте раскопок в Северном Кентербери. С тех пор их анализировала международная команда ученых.
Ученые считают, что пингвины стали такими большими, поскольку крупные морские пресмыкающиеся исчезли из океанов примерно в то же время, когда исчезли динозавры.
Новый вид получил латинское название crossvallia waiparensis. В Кентерберийском музее его назвали "пингвином-монстром".
Ученые предполагают, что он жил в водах вокруг Новой Зеландии вместе с гигантскими черепахами, коралловыми полипами и акулами.



Теги: палеонтология, Новая Зеландия, пингвин
 
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