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Архив - Наука и технологии

British Airways будет развлекать пассажиров первого класса виртуальной реальностью

16.08.2019 09:05
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British Airways будет развлекать пассажиров первого класса виртуальной реальностью

Британская авиакомпания British Airways предложит пассажирам первого класса гарнитуры виртуальной реальности во время полета. О тестировании сервиса компания рассказала в своем блоге, сообщает ITC.
British Airways будет тестировать услугу до конца 2019 года на некоторых рейсах по маршруту Лондон — Нью-Йорк. Компания предложит пассажирам VR-гарнитуру AlloSky от SkyLights. В отличие от большинства других устройств она весит всего около 250 граммов.
Пассажирам будут доступны фильмы, ТВ-шоу и другой контент в 2D, 3D или 360°. Также British Airways вместе с экспертами отобрали программы медитации и звуковой терапии, которые могут помочь пассажирам, боящимся летать.
Напоследок отметим, что VR-гарнитуры будут подключены к самолетной системе оповещения, которая будет выводить различные уведомления, например, о необходимости застегнуть ремни безопасности, на экран очков.



Теги: виртуальная реальность, British Airways, услуги
 
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