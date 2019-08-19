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Создано лекарство от одиночества
19.08.2019 10:00
Ученые Университета Чикаго разработали таблетку от одиночества, которая содержит гормон, уменьшающий чувства тревоги и социальной изоляции, сообщает Апостроф.
Лекарство было успешно протестировано на молодых и здоровых добровольцах, которые, однако часто чувствуют себя одинокими. Их разделили на 2 группы: одна 8 недель получала плацебо, а вторая - таблетку, содержащую гормон прегненолон.
Исследователи говорят, что таблетка будет иметь лучший эффект, если дополнить ее работой над собой и ежедневно практиковаться взаимодействовать с другими людьми.
Теги: США, лекарство
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