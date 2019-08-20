Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Эксперты подсчитали доход сайтов с фейковыми новостями10:45
- Создано лекарство от одиночества10:00
- British Airways будет развлекать пассажиров первого класса виртуальной реальностью09:05
- Лучшие модели смартфонов Samsung в разных ценовых сегментах15:12
- Ученые воссоздали духи царицы Клеопатры, которым более 2 000 лет09:53
- В Новой Зеландии нашли останки пингвина-гиганта09:30
- В Германии случайно обнаружили надгробие Белоснежки15:00
- Нам осталось каких-то 14 дней: ученые рассказали, что произойдет 28 августа14:00
- Крупный скандал в Facebook: это коснулось каждого пользователя13:00
- Xiaomi выпустила массажер для шеи11:00
Эксперты подсчитали доход сайтов с фейковыми новостями
20.08.2019 10:45
Сайты с фейковыми новостями заработали на рекламе $235 млн, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" со ссылкой на исследование платформы Global Disinformation Index (GDI).
Полный отчет GDI будет опубликован в сентябре, сейчас доступна только его часть.
По данным исследования, рекламодатели потратили сумму в $235 млн на 20 000 сайтах. Это те сайты, которые входят в так называемую "темную зону" интернета - они в разной мере распространяли дезинформацию и фейковые новости.
Всего же по всем сайтам, которые находятся в базе GDI, рекламодатели потратили около $39 млрд.
Теги: новости, доход, сайт, фейк
Читайте также:
- Депозиты в гривне - самые привлекательные
- «Яндекс» украинизировал раздел «Каталоги». Ленту оставил на русском
- Хакеры пошли в атаку на крупнейший новостной ресурс Украины
- Как получить прибыль с небольших сбережений
- Германия заставит сайты-агрегаторы платить авторам новостей
- Гибкие депозиты перешли в разряд невыгодных
- Боевики «ДНР» под Горловкой глушат беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ10:29
- Обстановка на КПВВ в зоне ООС: Лучше ехать через пункт пропуска «Гнутово»10:11
- Армия РФ пошла во все тяжкие, атаковав ВСУ смертоносной системой "ВОГ-25", - есть раненые09:48
- В Запорожской области задержали одного из "стрелковцев" (ВИДЕО)09:30
- Россияне везут в ОРДЛО «духовную помощь» — 2 портрета Захарченко и иконы с членами НВФ08:51
- ВСУ шквальным ударом подорвали бронетехнику оккупантов под Донецком: уничтожены две БМП, подорван ангар08:29
- Оккупантам на Донбассе не хватает пушечного мяса: вербуют студентов и выпускников школ07:51
- Школьники «ДНР» «тайно» учатся в украинских школах20:45
- В ОРДЛО началась масштабная агитационная кампания по призыву в ряды НВФ19:15
- «Три выстрела-три попадания»: бойцы ВСУ нанесли удар по НВФ18:02
- «Особый статус, амнистия НВФ»: Путин озвучил условия для переговоров в «нормандском формате»10:52
- Эксперты подсчитали доход сайтов с фейковыми новостями10:45
- Боевики «ДНР» под Горловкой глушат беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ10:29
- Обстановка на КПВВ в зоне ООС: Лучше ехать через пункт пропуска «Гнутово»10:11
- Ольга Фреймут стала ведущей пророссийского телеканала (ВИДЕО)10:00
- Армия РФ пошла во все тяжкие, атаковав ВСУ смертоносной системой "ВОГ-25", - есть раненые09:48
- В Запорожской области задержали одного из "стрелковцев" (ВИДЕО)09:30
- "Засушим всю Украину": Жириновский грозит перекрыть Днепр за 48 часов 09:10
- Британец установил новый рекорд скорости на велосипеде (ВИДЕО)09:00
- Россияне везут в ОРДЛО «духовную помощь» — 2 портрета Захарченко и иконы с членами НВФ08:51
- Эти советы помогут диагностировать болезни по изменениям на лице19:00
- Ученые выяснили, чем опасна работа в офисе15:15
- В Украине расширили список бесплатных медикаментов09:45
- Медики рассказали, кому нужно пить вдвое больше воды08:48
- Названы самые мстительные знаки Зодиака20:49
- Без амнистии не обойтись: Безсмертный о возвращении Донбасса19:25
- "Все погибли!" Обнародованы шокирующие данные разведки США о Чернобыле 19:00
- Будущее Украины под вопросом: астролог предрек большую опасность18:24
- Еда из супермаркетов опасна для здоровья17:30
- Польша может навсегда отказаться от украинцев: «заработки закончились»17:06
- В "ДНР" готовят волну террора "как у Путина" - Донецк онемел от такой инициативы
- Боец "Айдара" из Израиля рассказал, за что воюет на Донбассе: это должен увидеть каждый украинец
- Дважды предал Украину: в Сети "всплыла" история экс-милиционера из Харькова, ликвидированного на Донбассе
- «Скоро вернется домой, в Россию!»: Пушилин сделал заявление о будущем Донбасса
- В "ДНР" устроили облаву на водителей маршруток
- В Донецк зашла таинственная ЧВК, город напуган: "Патрули везде, мотаются бронированные КамАЗы"
- В Донецке боевики закрывают пункты обналичивания денег
- Объявление в "ДНР" "взорвало" Интернет, сепаратисты впали в ступор: "А Путин говорил другое"
- Законы удачи: от чего зависит жизненный успех
- "Это не отель. Это, извините, бордель": вскрылись интересные подробности о горевшей в Одессе гостинице