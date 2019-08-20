В Китае разработали первый в мире "умный" самокат

20.08.2019 16:00

Компания из Пекина Segway-Ninebot представила новый электрический самокат KickScooter T60, который получил функции искусственного интеллекта, сообщает Телеграф.

На первый взгляд обычный трехколесный самокат, но на самом деле он намного "умнее" своих "братьев". Его главная особенность - при низком заряде аккумулятора самостоятельно находить ближайшую зарядную станцию и отправляться туда автоматически для подзарядки.

По словам главы Ninebot (материнская компания Segway), KickScooter T60 будет управляться удаленно из облака.

В первую очередь, такие самокаты пригодятся сервисам проката. На новую модель уже обратили внимание компании Uber и Lyft, расширяющие сферу деятельности на прокат самокатов.

Дело в том, что обычно таким компаниям приходится нанимать курьеров, которые забирают севшие самокаты с улиц. Некоторые пользователи бросают разряженное устройство прямо на дороге, в результате создавая угрозу пешеходам и транспорту.

KickScooter T60, который самостоятельно доедет до зарядной станции, как раз может решить эту проблему.