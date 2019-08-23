Главная / Новости / Наука и технологии / Премьер-министр России предложил перейти на четырехдневную рабочую неделю
Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- В Лондоне установили автомат по продаже автомобилей10:30
- Премьер-министр России предложил перейти на четырехдневную рабочую неделю09:50
- Эксперты назвали самые ненадежные ноутбуки10:30
- Россия запустила в космос робота "Федора"09:30
- Cerebras Systems представила самый большой чип в мире11:15
- В Китае разработали первый в мире "умный" самокат16:00
- Эксперты подсчитали доход сайтов с фейковыми новостями10:45
- Создано лекарство от одиночества10:00
- British Airways будет развлекать пассажиров первого класса виртуальной реальностью09:05
- Лучшие модели смартфонов Samsung в разных ценовых сегментах15:12
Премьер-министр России предложил перейти на четырехдневную рабочую неделю
23.08.2019 09:50
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу введения в России четырехдневной рабочей недели до 30 сентября, сообщает РИА "Новости".
Отмечается, что ведомство должно оценить, как подобные изменения повлияют на экономику и социальную сферу. Также издание указывает, что эту работу министерство будет проводить вместе с Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР) и Российским союзом промышленников и предпринимателей.
Медведев привел в пример опыт новозеландской компании, которая ввела четырехдневную рабочую неделю с оплатой трех выходных, что повлекло прирост производительности в расчете на час рабочего времени на 20 процентов.
Теги: работа, Дмитрий Медведев, неделя, предложение
Читайте также:
- Хит-парад цитат недели: О порядке в Донецке и нимфах-монтажницах (ФОТО)
- Ученые предложили улучшить экологию сократив рабочую неделю
- Дмитрий Медведев "урезал" возраст чиновникам
- Как превратить "адский" офис в "исчадье" здоровья?
- Новые нетбуки Asus работают до 14 часов без подзарядки
- На вопросы отвечает юрист. Часть 53
- В «ДНР» обсуждают, как «животные» в Седово обманывают отдыхающих09:07
- На КПВВ «Марьинка» больше всего машин: ситуация на блокпостах сегодня, 23 августа 08:49
- «Откровенное издевательство»: ресурс ОРДО сообщил о ситуации с выдачей паспортов РФ в ОРДЛО08:35
- Тука: "Это чучело в футболке "ДНР" заплатит 85 гривен - делаем выводы". ВИДЕО08:19
- «К кому теперь обращаться?»: жители ОРДО шокированы закрытием пунктов обналичивания средств08:03
- Группа К-2 из 54-й бригады ВСУ нанесла шквальный удар по боевикам: десятки убитых, пылает техника и штаб боевиков. ВИДЕО07:46
- Ветеран АТО был готов "растерзать" поклонника "ДНР", но вступились соседки 07:28
- В Донецкой области обнаружили гранату на обочине дороги17:39
- Зеленскому предложили выплатить переселенцам компенсацию за утраченное жилье15:05
- В Донецке флаги "ДНР" заменили на российские триколоры (ВИДЕО)14:30
- В Лондоне установили автомат по продаже автомобилей10:30
- Переселенцы рассказали, с какими трудностями им приходится сталкиваться10:19
- Три подсказки от Вселенной для каждого из знаков Зодиака10:00
- Премьер-министр России предложил перейти на четырехдневную рабочую неделю09:50
- «Золотая» картошка: Упадут ли цены?09:40
- Появился прогноз магнитных бурь на сентябрь 2019-го09:24
- В «ДНР» обсуждают, как «животные» в Седово обманывают отдыхающих09:07
- В США покажут триллер о Голодоморе в Украине (ВИДЕО)09:00
- «Заря» проиграла «Эспаньолу» на выезде08:50
- На КПВВ «Марьинка» больше всего машин: ситуация на блокпостах сегодня, 23 августа 08:49
- Переселенцы рассказали, с какими трудностями им приходится сталкиваться10:19
- Три подсказки от Вселенной для каждого из знаков Зодиака10:00
- «Золотая» картошка: Упадут ли цены?09:40
- Появился прогноз магнитных бурь на сентябрь 2019-го09:24
- В США полиция задержала шестерых стариков за интим в городском лесу22:40
- Врачи подсказали, как быстро вывести из организма никотин18:02
- Презентован самый мощный электрический суперкар11:20
- Ученые о причинах и следствиях застенчивости детей10:38
- Названа суточная норма сна для избежания стресса22:13
- Комаровский предупредил об опасном симптоме у детей20:00
- На пенсию в 50 лет: украинцам пообещали выходить на заслуженный отдых раньше
- Как Путин "сдал" Дебальцево во Франции: Казанский эффектно подловил лидера РФ
- В ОРДЛО сообщили, когда "прикроется лавочка" выдачи российских паспортов
- «Ударило что-то мощное, почувствовали вибрацию в домах»: соцсети сообщают о мощном взрыве в Донецке
- Донецк потряс таинственный взрыв: "Что-то мощное жахнуло. Пошла волна, аж дверь качнуло"
- Пленные украинские моряки возвращаются домой: подробности от росСМИ
- В Украине изменится тариф на газ этой осенью: сколько будут платить украинцы
- Оккупанты пошли на хитрость: россиянам выдают паспорта «Л/ДНР», местным боевикам – РФ
- Прощальный подарок от Гройсмана: украинцам раздадут деньги ко Дню независимости
- Доллар и евро атаковали гривну: в НБУ сообщили о «потерях»