Премьер-министр России предложил перейти на четырехдневную рабочую неделю

23.08.2019 09:50

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу введения в России четырехдневной рабочей недели до 30 сентября, сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что ведомство должно оценить, как подобные изменения повлияют на экономику и социальную сферу. Также издание указывает, что эту работу министерство будет проводить вместе с Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР) и Российским союзом промышленников и предпринимателей.

Медведев привел в пример опыт новозеландской компании, которая ввела четырехдневную рабочую неделю с оплатой трех выходных, что повлекло прирост производительности в расчете на час рабочего времени на 20 процентов.