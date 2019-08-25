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В провале миссии робокосмонавта "Федора" обвинили Украину
В РКК "Энергия" назвали возможную причину неудачной стыковки космического корабля «Союз МС-14» с робокосмонавтом "Федором" на борту и Международной космической станции, сообщает БФМ.РУ.
По словам руководителя полета, заместителя генконструктора РКК «Энергия» Владимира Соловьева, "специалисты обнаружили неисправность в установленной на МКС аппаратуре системы автоматической стыковки «Курс». Сама система состоит из двух комплектов аппаратуры. Один устанавливают на кораблях, другой — на МКС. Сейчас там находится устаревший аналоговый модуль «Курс-П» украинского производства. Именно в нем и произошел сбой".
"Корабль «Союз» сейчас находится в автоматическим полете, он нами никоим образом не утерян. Вся аппаратура на «Союзе» работоспособна", - добавил Соловьев.
Новая попытка стыковки «Союз МС-14» с МКС будет предпринята во вторник, 27 августа, после замены предположительно неисправного компонента.
Теги: Украина, Россия, робот, космонавт
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