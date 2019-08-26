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Архив - Наука и технологии

5 ошибок, которые убивают ваш смартфон

26.08.2019 09:30
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5 ошибок, которые убивают ваш смартфон

Без смартфона не обойтись в 21 веке. Устройство уже давно вошло в обиход, но многие так и не научились им пользоваться. Далее представлены 5 самых распространенных ошибок, которые допускают пользователи смартфонов:

• не выключаете устройство

Чтобы продлить жизнь аккумулятора, выключать смартфона необходимо, как минимум 1 раз в неделю.

• использование устройства при низких/высоких температурах

Смартфон не выдерживает подобной нагрузки. Если температура выше +30 или ниже -20, то не рекомендуется использовать его без надобности.

• использование неоригинального зарядного устройства

Это негативно влияет на аккумулятор, а также может стать причиной возгорания устройства.

• не чистите устройство

Ухаживать за устройством обязательно иначе, к примеру, в порте для зарядки может накопиться мусор, в результате возникнут проблемы с соединением.

• использование функции геолокации

Если вы даете всем приложением разрешение на использование этой функции, то вы убиваете аккумулятор лично.

Источник: http://kr24.com.ua 



Теги: Донбасс, смартфон, ошибка
 
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