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5 ошибок, которые убивают ваш смартфон
Без смартфона не обойтись в 21 веке. Устройство уже давно вошло в обиход, но многие так и не научились им пользоваться. Далее представлены 5 самых распространенных ошибок, которые допускают пользователи смартфонов:
• не выключаете устройство
Чтобы продлить жизнь аккумулятора, выключать смартфона необходимо, как минимум 1 раз в неделю.
• использование устройства при низких/высоких температурах
Смартфон не выдерживает подобной нагрузки. Если температура выше +30 или ниже -20, то не рекомендуется использовать его без надобности.
• использование неоригинального зарядного устройства
Это негативно влияет на аккумулятор, а также может стать причиной возгорания устройства.
• не чистите устройство
Ухаживать за устройством обязательно иначе, к примеру, в порте для зарядки может накопиться мусор, в результате возникнут проблемы с соединением.
• использование функции геолокации
Если вы даете всем приложением разрешение на использование этой функции, то вы убиваете аккумулятор лично.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, смартфон, ошибка
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