Volkswagen назвал дату отказа от ДВС

27.08.2019 11:00

Один из крупнейших и старейших автомобилестроительных заводов Volkswagen в Цвиккау с 2020 года будет выпускать преимущественно электромобили. А уже в 2021-м с его конвейера перестанут сходить машины с двигателями внутреннего сгорания. Такие планы продемонстрировали представители завода, передает UBR.

Так, немецкая корпорация намерена к 2022 году наладить только на указанной площадке выпуск свыше 330 тыс. электромобилей в год. Начнут с недавно анонсированной модели ID3, которая при стоимости в пределах €30 тыс. обеспечит запас хода порядка 330 км. А более дорогие комплектации оснастят батареями, способными протянуть без подзарядки до 500 км.

Проект масштабной реконструкции завода в Цвиккау обойдется компании в €1,2 млрд.