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Hyundai укомплектует новые модели... электросамокатом (ВИДЕО)
28.08.2019 10:00
Компания Hyundai объявила о намерении включить в комплектацию своих новых моделей электросамокат, сообщает Коммерсантъ.
Компактный электрический самокат весом 7,7 кг оснащен литий-ионной батареей на 10,5 А/ч, которая позволит без подзарядки проезжать до 20 км со скоростью не более 20 км/ч. Самокат оснащен цифровой панелью приборов, которая отображает уровень заряда батареи и скорость движения.
Как сообщает корейский автопроизводитель, складной электросамокат может войти в базовое оснащение новых автомобилей. Точные сроки появления такого оборудования не называются.
Теги: Hyundai, самокат, автомобиль, комплект
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