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В Украине поступил в продажу новый бренд смартфонов

30.08.2019 10:00
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В Украине поступил в продажу новый бренд смартфонов

Производитель OPPO начинает продажи своих смартфонов в Украине. Первым доступным устройством станет модель OPPO A5s, сообщили AIN.UA в пресс-службе компании.
Продажи OPPO A5s стартуют 30 августа в магазинах «Цитрус» и Comfy. Модель также представлена в интернет-магазине «Фокстрота», но в компании говорят, что стороны сейчас «на этапе рассмотрения и подписания договоров».
OPPO A5s — смартфон с HD-экраном на 6,2 дюйма, оперативной памятью на 3 ГБ и встроенной — на 32 ГБ, основной камерой на 13Мп и батареей с емкостью в 4230 мАч. Стоимость новинки — 4499 грн.
OPPO — китайский производитель смартфонов, который был основан в 2004 году. Он входит в группу BBK, которая также управляет брендами OnePlus и Vivo. OPPO — второй производитель смартфонов в Китае по количеству проданных устройств за прошлый год.



Теги: Украина, Китай, продажи, смартфон, бренд
 
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