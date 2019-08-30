Все рубрики раздела
- В Украине поступил в продажу новый бренд смартфонов10:00
- В "ДНР" люди не могут пользоваться мобильной связью: что натворили террористы 22:39
- Украинцев предупредили о новой афере с мобильными телефонами18:22
- "Новая почта" начала тестирование авиадоставки10:30
- В Швейцарии разработали автомобильный двигатель без распредвала15:30
- Hyundai укомплектует новые модели... электросамокатом (ВИДЕО)10:00
- Черная дыра, которая в 5 миллионов раз массивнее Солнца, поглотит Солнечную систему15:29
- Volkswagen назвал дату отказа от ДВС11:00
- Робот "Федор" таки добрался до МКС (ВИДЕО)09:00
- Апокалипсис переносится: ученые хотят протаранить опасный астероид18:15
В Украине поступил в продажу новый бренд смартфонов
Производитель OPPO начинает продажи своих смартфонов в Украине. Первым доступным устройством станет модель OPPO A5s, сообщили AIN.UA в пресс-службе компании.
Продажи OPPO A5s стартуют 30 августа в магазинах «Цитрус» и Comfy. Модель также представлена в интернет-магазине «Фокстрота», но в компании говорят, что стороны сейчас «на этапе рассмотрения и подписания договоров».
OPPO A5s — смартфон с HD-экраном на 6,2 дюйма, оперативной памятью на 3 ГБ и встроенной — на 32 ГБ, основной камерой на 13Мп и батареей с емкостью в 4230 мАч. Стоимость новинки — 4499 грн.
OPPO — китайский производитель смартфонов, который был основан в 2004 году. Он входит в группу BBK, которая также управляет брендами OnePlus и Vivo. OPPO — второй производитель смартфонов в Китае по количеству проданных устройств за прошлый год.
Теги: Украина, Китай, продажи, смартфон, бренд
- В Украине за неполный год продано 1,5 тыс. га земли
- Украинские производители решили бороться с китайской обувью
- Украина займет денег у Китая
- Украина - Китай: кредит взамен на кукурузу
- Присяжнюк: Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с Китаем в аграрной сфере
- Арбузов: "Мы с Китаем уже знаем, что делать"
- Обстановка на пунктах пропуска в Донбассе: На блокпосту «Гнутово» меньше всего машин10:20
- Над КПП «Гуково» и «Донецк» на границе с РФ летают замаскированные вертолеты09:52
- НВФ увеличили число обстрелов на Донбассе: у ВСУ потерь нет09:10
- Через КПП «Донецк» в РФ проехал минивэн ритуальной службы08:51
- «Большое число умерших»: «чиновники» Горловки сообщили о значительном сокращении населения. ВИДЕО08:32
- Ситуация на Донбассе: боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ08:11
- Боевики "ДНР" в панике из-за огромных потерь: "ВСУ нас громят! Кто может, спасите наши души"07:28
- В "ДНР" люди не могут пользоваться мобильной связью: что натворили террористы 22:39
- Аферы с банковскими картами: Жительница Донетчины потеряла свои сбережения22:22
- НА МАВЗОЛЕЙ НЕ ХВАТИЛО: СЕТЬ ВЗОРВАЛАСЬ ИЗ-ЗА ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ ПЛОЩАДИ В ЧЕСТЬ ЗАХАРЧЕНКО В ДОНЕЦКЕ16:40
- Обстановка на пунктах пропуска в Донбассе: На блокпосту «Гнутово» меньше всего машин10:20
- В Украине поступил в продажу новый бренд смартфонов10:00
- Над КПП «Гуково» и «Донецк» на границе с РФ летают замаскированные вертолеты09:52
- Большой обмен начался: узники Кремля возвращаются домой в Украину09:28
- НВФ увеличили число обстрелов на Донбассе: у ВСУ потерь нет09:10
- В Одессе появится памятник Кисе Воробьянинову09:00
- Через КПП «Донецк» в РФ проехал минивэн ритуальной службы08:51
- «Шахтер» узнал свой календарь игр в Лиге чемпионов08:45
- «Большое число умерших»: «чиновники» Горловки сообщили о значительном сокращении населения. ВИДЕО08:32
- "Заря" не смогла удержаться в Лиге Европы (ВИДЕО)08:20
- Эксперты назвали главные признаки того, что женщина вам изменяет21:40
- В Украине увеличилось количество новорожденных с синдромом Дауна08:40
- Астрологи "вычислили" самую необычную женщину по знаку Зодиака22:38
- Четыре способа избавиться от головной боли без лекарств19:46
- Невакцинированным детям не будут запрещать посещать учебные заведения15:46
- Цены на молочку осенью вырастут как минимум на 5 процентов - аналитики14:46
- Назван действенный метод отказа от десертов09:15
- Как отличить драгоценный камень от подделки?08:48
- Врач рассказал, кому стоит отказаться от завтрака07:10
- Зеленский сделал то, чего не смог Порошенко: поразительные факты о пятом президенте, «это семерка»22:39
- Шуфрич сцепился с Разумковым в новой Раде: украинцы в ярости, «как на базаре»
- Трупы оккупантов увезли в Россию: Москва попыталась скрыть тяжелые потери на Донбассе, но правда вскрылась
- «Ждем»: Супрун исполнила мечту миллионов украинцев, официальное заявление
- Предатель ВСУ Мединский признал, что боевики "ЛДНР" пытают людей - скандальные кадры с "Россия 24". ВИДЕО
- В Украине изменились условия выплат пенсий переселенцам
- В Ясиноватой боевики "ДНР" расстреляли друг друга, много погибших
- Зеленский провел судьбоносную встречу: одно «но» разрушило все надежды украинцев
- Зеленский затеял невероятное, такого в Украине еще не было: уже многие расстроены
- Во время боя под Горловкой погиб командир батальона Айдар
- Начинаешь привыкать: появился грустный рассказ о жизни в Донецке