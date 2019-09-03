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Названа марка электросамоката премьер-министра Украины
03.09.2019 17:00
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук использовал для своих "покатушек" по Кабмину электросамокат Segway Ninebot ES2, сообщает Gagadget.
Устройство оснащено электродвигателем мощностью в 300 Вт и батареей, заряда которого хватит на 25 км. Время полной зарядки составляет 3.5 часа. Разгоняется самокат максимально до 25 км/ч. Он оснащён задними и передними амортизаторами, LED-фонарями и дисплеем, на который выводится скорость, заряд батареи и другая полезная информация.
Segway Ninebot ES2 можно приобрести сейчас по акционной цене в 15 999 грн в интернет-магазине Rozetka.ua или на AliExpress за 15 100 грн.
Теги: Украина, премьер-министр, самокат, Кабмин
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