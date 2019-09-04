Все рубрики раздела
- LG начала продажи двухметровых телевизоров10:00
- Названа марка электросамоката премьер-министра Украины17:00
- Bosch представила "умную" детскую коляску10:30
- В Китае создали искусственную зубную эмаль11:10
- «Норвежская Ванга» напророчила будущее: из-за чего воцарится хаос и наступит Третья мировая08:45
- Renault выпустил кроссовер за 6000 евро13:30
- В Украине поступил в продажу новый бренд смартфонов10:00
- В "ДНР" люди не могут пользоваться мобильной связью: что натворили террористы 22:39
- Украинцев предупредили о новой афере с мобильными телефонами18:22
- "Новая почта" начала тестирование авиадоставки10:30
LG начала продажи двухметровых телевизоров
Компания LG запустила продажи своего нового телевизора с огромной даже по современным меркам диагональю 88 дюймов (2,2 метра), сообщает УБР.
Другим новшеством телевизора является технология 8k, которая приходит на смену 4к. На деле, речь идет о количестве пикселей, которые производитель вмещает на дисплей. В данном случае, экран, выполненный по технологии OLED, вмещает свыше 330 миллионов «точек» (7680 x 4320), формирующих изображение. Это в 16 раз больше, чем у телевизоров 1080p.
Между тем, найти покупателей на свою технику производителю будет не так уж просто из-за космической стоимости телевизора - $42 тыс. (чуть больше 1 млн грн. по нынешнему курсу). Вероятно потому, ее продажи стартуют с самых «богатых» рынков Австралии, Германии, Франции, Великобритании и США.
Теги: LG, телевизор, экран, размер
- Бывший глава "ЦИК ДНР" Лягин начал давать показания10:05
- В "ДНР" террористку Корсу бросили на подвал, ее дни сочтены09:22
- «Все замерло»: дончане показали новую сторону «Донбасс Арены». ВИДЕО08:31
- На Донбассе боевики не прекращают обстрелы: четверо бойцов ВСУ ранены07:52
- В «ДНР» сожгли дом главаря террористов21:35
- Говорить правду. В Мариуполе будут выпускать газету для жителей "серой зоны"20:09
- Около 100 убитых и раненых: офицер ВСУ Штефан раскрыл тяжелейшие потери оккупантов на Донбассе19:51
- Россия перебросила в ОРДЛО дополнительные диверсионные группы спецназа19:08
- В Донецке четверо школьников отравились ядовитыми растениями18:11
- В оккупированном Донецке произошло ДТП с участием боевиков «ДНР»17:08
- Бывший глава "ЦИК ДНР" Лягин начал давать показания10:05
- LG начала продажи двухметровых телевизоров10:00
- Наконец-то нагрянула осень: свежий прогноз погоды09:40
- Названы четыре главные сплетницы по знаку Зодиака09:28
- В "ДНР" террористку Корсу бросили на подвал, ее дни сочтены09:22
- Свитолина вышла в полуфинал US Open (ВИДЕО)09:00
- Наследница Ванги Каедэ Убер дала страшный прогноз России и рассказала, что ждет Украину08:50
- «Все замерло»: дончане показали новую сторону «Донбасс Арены». ВИДЕО08:31
- Гороскоп на 4 сентября: Весов потянет в авантюры, а Рыбы могут броситься в омут08:09
- На Донбассе боевики не прекращают обстрелы: четверо бойцов ВСУ ранены07:52
- Названы четыре главные сплетницы по знаку Зодиака09:28
- Врачи рассказали, из-за чего можно набрать вес во сне15:27
- Каким знакам зодиака начало осени принесет больше, чем весь летний сезон15:08
- Выберется ли Украина из трясины государственного долга?14:11
- Чем удивят звёзды в сентябре 2019-го каждый из знаков Зодиака09:09
- Названы три знака-неудачника сентября08:01
- В Украине запретили ряд лекарств от морщин21:31
- Врачи назвали продукты, содержащие «витамин молодости»19:05
- Медики рассказали, как влияет на кишечник кофе с молоком16:51
- В Украине запретили продажу и использование популярного лекарства14:20
- Жара сменится морозом и снегом: синоптики дали контрастный прогноз на осень в Украине
- В оккупированном Крыму украинские патриоты устроили "диверсию"
- Зеленский договорился с Путиным, президент раскрыл сенсацию: «ждать больше нельзя»
- Зеленский срочно собирает силовиков и руководство страны на важное совещание: что известно
- ВСУ заставили "ДНРовцев" бежать с передовых позиций под Головкой - оккупанты еле успели унести ноги
- Киев — столица другого государства: астролог рассказал о будущем Украины
- «С 5 сентября». Зеленский осуществил мечту многих украинцев
- Субсидии по-новому: украинцам разрешили выбрать "нужную" льготу
- Расшифровано поразительное пророчество Ванги о Зеленском: такого поворота событий никто не ожидает
- Москаль сделал громкое признание о переговорах с "ЛНР": "Теперь этого человека в живых нет"