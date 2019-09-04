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LG начала продажи двухметровых телевизоров

04.09.2019 10:00
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LG начала продажи двухметровых телевизоров

Компания LG запустила продажи своего нового телевизора с огромной даже по современным меркам диагональю 88 дюймов (2,2 метра), сообщает УБР.
Другим новшеством телевизора является технология 8k, которая приходит на смену 4к. На деле, речь идет о количестве пикселей, которые производитель вмещает на дисплей. В данном случае, экран, выполненный по технологии OLED, вмещает свыше 330 миллионов «точек» (7680 x 4320), формирующих изображение. Это в 16 раз больше, чем у телевизоров 1080p.
Между тем, найти покупателей на свою технику производителю будет не так уж просто из-за космической стоимости телевизора - $42 тыс. (чуть больше 1 млн грн. по нынешнему курсу). Вероятно потому, ее продажи стартуют с самых «богатых» рынков Австралии, Германии, Франции, Великобритании и США.



Теги: LG, телевизор, экран, размер
 
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