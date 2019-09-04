Принят окончательный стандарт USB4

04.09.2019 16:30

Группа USB-IF представила финализированные спецификации новой версии стандарта USB, который впервые был анонсирован в марте этого года, сообщает Компьютерное Обозрение.

USB4 позволит передавать данные на скорости 40 Гбит/с, таким образом пропускная способность (при использовании сертифицированных кабелей) по сравнению с USB 3.2 будет увеличена вдвое, а по сравнению с USB 3.0 и вовсе в восемь раз. При этом сохранится обратная совместимость с предыдущими версиями стандарта. И кроме того USB4, конечно же, совместим с Thunderbolt 3, на котором базируется.

Кроме того, что USB4 значительно поднимает скорость передачи данных, используемая технология предполагает и оптимальное перераспределение передачи видеосигнала и данных, в момент одновременного использования каналов под эти задачи.

Как отмечается в спецификациях USB4, стандарт поддерживает до восьми линий DisplayPort 1.2 и может обеспечивать питанием устройства до 100 Вт.