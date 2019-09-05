Главная / Новости / Наука и технологии / Первая партия "гибких" смартфонов Samsung поступила в продажу
Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Первая партия "гибких" смартфонов Samsung поступила в продажу12:15
- В Сеть утекли данные более чем 400 миллионов пользователей «Фейсбука»10:45
- Принят окончательный стандарт USB416:30
- LG начала продажи двухметровых телевизоров10:00
- Названа марка электросамоката премьер-министра Украины17:00
- Bosch представила "умную" детскую коляску10:30
- В Китае создали искусственную зубную эмаль11:10
- «Норвежская Ванга» напророчила будущее: из-за чего воцарится хаос и наступит Третья мировая08:45
- Renault выпустил кроссовер за 6000 евро13:30
- В Украине поступил в продажу новый бренд смартфонов10:00
Первая партия "гибких" смартфонов Samsung поступила в продажу
05.09.2019 12:15
Компания Samsung начала предварительные «VIP-продажи» складного смартфона Galaxy Fold, сообщает НВ.
Гаджет предлагается тиражом 165 штук буквально в нескольких магазинах Samsung Digital Plaza в Южной Корее.
Покупателям Samsung Galaxy Fold придется заплатить полную стоимость смартфона в размере 2 398 000 вон ($ 1975), и заказы, очевидно, будут выполнены начиная с 11 сентября.
Для широкой публики официальное мероприятие, посвященное Samsung Galaxy Fold, как утверждается, состоится 6 сентября в Южной Корее. Обычные предварительные заказы для Южной Кореи начнутся 16 сентября.
Теги: продажа, Samsung, смартфон, гибкость
Читайте также:
- Мобильная платформа Google Android стала самой популярной в мире
- Samsung разрабатывает складной смартфон с гибким экраном
- Samsung разработала "преемника" IPS-матриц
- Microsoft показала смартфоны с Windows Phone 7.1 Mango
- Samsung представил "Бэтмен-версию" флагманского смартфона (ВИДЕО)
- Индийский смартфон за $4 поступит в продажу 30 июня
- В «МЧС ДНР» рассказали детали взрыва на шахте им. Скочинского11:30
- «Это уже наша территория» бойцы «Азова» продвинулись вперед под Горловкой10:15
- Главарь «ДНР» Денис Пушилин отменил комендантский час10:08
- В ОРДО определились, когда начнут штрафовать за отсутствие ОСАГО08:28
- «Мощные бахи и залпы»: дончане сообщают о начале боя в северной части города08:00
- Главари ОРДЛО подготовили «проект решения проблемы разведения сил и средств» 21:53
- Противник обречен: ВСУ показали, как и чем будут уничтожать боевиков на Донбассе21:28
- Пушилин временно "освободил" "ДНР": главарь боевиков дал срочное распоряжение20:58
- «Выглядит «освобожденным»: в сети показали руины «METRO»19:31
- Пушилин переживает за свою шкуру - в "ДНР" неожиданно прибыл спецназ из России18:02
- Какие кошки притягивают в дом счастье и деньги12:46
- В «Укрэнерго» правоохранители проводят обыски12:30
- Первая партия "гибких" смартфонов Samsung поступила в продажу12:15
- Лето ещё побалует солнцем и теплом: Синоптики рассказали о погоде на этой неделе12:00
- Виталий Кличко прокомментировал свое увольнение11:48
- В «МЧС ДНР» рассказали детали взрыва на шахте им. Скочинского11:30
- «Это трэш»: в Раде наметился скандал из-за законодательных инициатив партии «Слуга народа»11:15
- Приметы на 5 сентября: что нельзя делать11:00
- В Сеть утекли данные более чем 400 миллионов пользователей «Фейсбука»10:45
- Днепровские КВНщики потроллили новую Раду (ВИДЕО)10:30
- Какие кошки притягивают в дом счастье и деньги12:46
- Как защитить организм в сезон простуд10:00
- Назван продукт, лучше всего избавляющий от плохого запаха изо рта09:30
- Божий дар: астрологи рассчитали вашу силу по знаку Зодиака07:26
- "Это все придется переголосовывать", - Бабченко сообщил украинцам неприятную правду о произошедшем в Раде22:36
- Названы белковые продукты, снижающие риск инсульта22:18
- Виктор Медведчук: «Постановление о мире» должен рассматривать комитет по реинтеграции Донбасса19:59
- Два бокала этого напитка в день увеличат риск преждевременной смерти17:01
- Неочевидные признаки женщин, в которых не влюбляются13:56
- Гороскоп на сегодня, 4 сентября, для всех знаков Зодиака13:32
- Расшифровано поразительное пророчество Ванги о Зеленском: такого поворота событий никто не ожидает
- Названы четыре главные сплетницы по знаку Зодиака
- Зеленский договорился с Путиным, президент раскрыл сенсацию: «ждать больше нельзя»
- В Горловке внезапно умерли 56 человек
- «С 5 сентября». Зеленский осуществил мечту многих украинцев
- В «ДНР» сожгли дом главаря террористов
- «Мощные бахи и залпы»: дончане сообщают о начале боя в северной части города
- «Может кто-то узнает свой диван»: дончанин показал, во что война превратила известную многоэтажку. ВИДЕО
- «Пора бежать, куда глаза глядят»: блогер рассказал о новой проблеме НВФ ОРДО
- Чем удивят звёзды в сентябре 2019-го каждый из знаков Зодиака