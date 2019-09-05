Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Первая партия "гибких" смартфонов Samsung поступила в продажу

05.09.2019 12:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Первая партия "гибких" смартфонов Samsung поступила в продажу

Компания Samsung начала предварительные «VIP-продажи» складного смартфона Galaxy Fold, сообщает НВ.
Гаджет предлагается тиражом 165 штук буквально в нескольких магазинах Samsung Digital Plaza в Южной Корее.
Покупателям Samsung Galaxy Fold придется заплатить полную стоимость смартфона в размере 2 398 000 вон ($ 1975), и заказы, очевидно, будут выполнены начиная с 11 сентября.
Для широкой публики официальное мероприятие, посвященное Samsung Galaxy Fold, как утверждается, состоится 6 сентября в Южной Корее. Обычные предварительные заказы для Южной Кореи начнутся 16 сентября.



Теги: продажа, Samsung, смартфон, гибкость
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх