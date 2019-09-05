Первая партия "гибких" смартфонов Samsung поступила в продажу

05.09.2019 12:15

Компания Samsung начала предварительные «VIP-продажи» складного смартфона Galaxy Fold, сообщает НВ.

Гаджет предлагается тиражом 165 штук буквально в нескольких магазинах Samsung Digital Plaza в Южной Корее.

Покупателям Samsung Galaxy Fold придется заплатить полную стоимость смартфона в размере 2 398 000 вон ($ 1975), и заказы, очевидно, будут выполнены начиная с 11 сентября.

Для широкой публики официальное мероприятие, посвященное Samsung Galaxy Fold, как утверждается, состоится 6 сентября в Южной Корее. Обычные предварительные заказы для Южной Кореи начнутся 16 сентября.