Мошенники придумали новую схему "развода" владельцев банковских карт

09.09.2019 11:00

Стало известно о новой афере, с помощью которой мошенники способны украсть деньги с банковских карт доверчивых украинцев, сообщает Голос.UA.

Суть мошеннической схемы заключается в том, что человеку приходит на телефон "радостное" известие о том, что он якобы выиграл "259000" тысяч гривен. При этом они указывают номер вашей банковской карты, а рядом прикрепляют номер телефона, на который вам нужно перезвонить, чтобы якобы узнать подробности.

Те, кто без особых разбирательств сразу ведется на этот развод, и перезванивают, автоматически теряют свои деньги. В тот момент, когда вы совершаете звонок по указанному номеру, с вашей карточки списываются все деньги.

Эту аферу возможно провести с теми, у кого номер телефона привязан к банковским картам, номер вашей платежной карты сохранен на аккаунтах в интернете и тому подобное.