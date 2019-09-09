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Мошенники придумали новую схему "развода" владельцев банковских карт
Стало известно о новой афере, с помощью которой мошенники способны украсть деньги с банковских карт доверчивых украинцев, сообщает Голос.UA.
Суть мошеннической схемы заключается в том, что человеку приходит на телефон "радостное" известие о том, что он якобы выиграл "259000" тысяч гривен. При этом они указывают номер вашей банковской карты, а рядом прикрепляют номер телефона, на который вам нужно перезвонить, чтобы якобы узнать подробности.
Те, кто без особых разбирательств сразу ведется на этот развод, и перезванивают, автоматически теряют свои деньги. В тот момент, когда вы совершаете звонок по указанному номеру, с вашей карточки списываются все деньги.
Эту аферу возможно провести с теми, у кого номер телефона привязан к банковским картам, номер вашей платежной карты сохранен на аккаунтах в интернете и тому подобное.
Теги: кредитная карта, мошенничество, sms
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