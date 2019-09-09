Vodafone-Украина завтра отменит популярный тариф

09.09.2019 14:25

С 10 сентября 2019 года украинский оператор Vodafone закрывает тарифный пакет Vodafone Red L. Многие пользователи уже получили SMS с такой информацией, сообщает сайт Вести-UA.

Взамен старого пакета данный оператор предлагает своим клиентам перейти на новые тарифные планы. В Vodafone акцентируют внимание, если пользователь самостоятельно не определится с новым тарифом и не сообщит о своем выборе в компанию, то с 15 сентября 2019 года его автоматически переведут на выбранный оператором тариф.

При этом у клиентов выбор не велик и в любом случае придется платить больше. Так предлагают определиться между двумя тарифными планами: Vodafonе SuperNet Pro и Vodafonе SuperNet Unlim. Разница между тарифными пакетами в цене, которая зависит от набора услуг.

В первый пакет, стоимостью 125 грн, входят безлимитные звонки в сети, 120 минут по Украине и 10 Гб в сети 4G/3G.

Во второй пакет за 185 грн также включены безлимитные звонки с абонентами сети, но также пользователь получит безлимитный интернет в сети 4G/3G и 200 минут разговоров по Украине.