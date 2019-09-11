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Apple презентовала 11-ю серию iPhone
11.09.2019 09:00
Генеральный директор компании Apple Тим Кук во время ежегодной презентации представил новый смартфон iPhone 11, сообщает Обозреватель.
По итогам презентации стало известно, что iPhone 11 базовой версии получили:
- Корпус в фиолетовом, зелёном, жёлтом, чёрном, белом цветах
- Память 64, 128 и 256 ГБ
- Liquid Retina-дисплей диагональю 6,1 дюйма
- Две камеры по 12 мегапикселей, включая сверхширокоугольную (ultra-wide).
- Фронтальную камера на 12-мегапикселей, которая может снимать видео в 4k и видео-селфи в замедленном воспроизведении (slowfies).
- Режим ночной съемки
- Оптическую стабилизацию видео
- Новый 7-нанометровый процессор А13 Bionic
- Динамики с поддержкой режима Dolby Atmos
- Увеличенную емкость аккумулятора
- Зарядное устройство USB-C на 18 Вт с функцией ускоренной зарядки.
Главными отличиями версии Pro нового iPhone стали:
- Корпус в четырёх цветах: тёмно-зелёный, серебристый, золотой и "серый космос"
- Оперативная память 64 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ
- Экраны старших моделей Super Retina XDR яркостью 1200 нит потребляют на 15% меньше энергии, чем аналогичные по размеру в предыдущих версиях
- Модель Pro Max обладает экраном диагональю 6,5 дюйма, Pro — 5,8-дюймовым дисплеем.
- Тройная камера разрешением 12 мегапикселей на задней панели, каждая камера с разными линзами: широкой, ультраширокой и телефото
- Батарея iPhone 11 Pro работает на четыре часа дольше, чем iPhone Xs и на пять часов дольше, чем Xs Max.
- В iPhone 11 Pro и 11 Pro Max установлен процессор A13 Bionic, способный выполнять миллиард операций в секунду, который мощнее предыдущего поколения на 40%.
Цена на iPhone 11 стартует от 699 долларов.
Теги: Apple, iPhone
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