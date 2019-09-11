Honda озвучила цену своего первого электромобиля

11.09.2019 16:00

На автосалоне во Франкфурте японский автоконцерн Honda представил свой первый серийный электромобиль Honda e, сообщает Auto.Today.

Версия начального уровня укомплектована электрическим мотором с отдачей в 134 лошадиных силы, тогда как топовая – вариантом на 152 лошадиных сил. Оба питаются от аккумулятора на 35,5 кВт-ч, предоставляющего дальность до 220 километров.

Система быстрой зарядки позволяет восстанавливать до 80 процентов емкости АКБ за полчаса. Камеры, заменяющие традиционные боковые зеркала и отображающие окружение автомобиля, являются стандартными, тогда как парковочный ассистент и звуковая система премиум-класса доступны опционально.

Начальная стоимость электрокара составляет порядка 29 470 евро.