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Honda озвучила цену своего первого электромобиля

11.09.2019 16:00
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Honda озвучила цену своего первого электромобиля

На автосалоне во Франкфурте японский автоконцерн Honda представил свой первый серийный электромобиль Honda e, сообщает Auto.Today.
Версия начального уровня укомплектована электрическим мотором с отдачей в 134 лошадиных силы, тогда как топовая – вариантом на 152 лошадиных сил. Оба питаются от аккумулятора на 35,5 кВт-ч, предоставляющего дальность до 220 километров.
Система быстрой зарядки позволяет восстанавливать до 80 процентов емкости АКБ за полчаса. Камеры, заменяющие традиционные боковые зеркала и отображающие окружение автомобиля, являются стандартными, тогда как парковочный ассистент и звуковая система премиум-класса доступны опционально.
Начальная стоимость электрокара составляет порядка 29 470 евро.



Теги: Honda, автосалон, электромобиль, Франкфурт
 
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