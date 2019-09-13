ПриватБанк запустил систему биометрической оплаты покупок

13.09.2019 09:45

ПриватБанк и Visa объявили о запуске первой в Украине системы биометрической оплаты покупок FacePay24 для розничных торговых сетей, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Первыми украинскими торговыми точками, в которых покупатели могут оплачивать товары "лицом", стали четыре магазина национальной сети HOP HEY в Днепре.

Для использования сервиса "оплаты лицом" необходимо установить на смартфон обновленное приложение Privat24 и активировать оплату FacePay24. Затем, следуя подсказкам программы, нужно сделать три "селфи" с разных ракурсов и привязать к изображению своего лица банковскую карточку Visa. После этого оплачивать покупки можно, посмотрев в специальную камеру планшета рядом с кассой.

В ПриватБанке рассказали, что FacePay24 использует одну из самых ведущих в мире систем автоматического распознавания лиц Amazon Rekognition и дает возможность масштабировать эту услугу почти на любую торговую точку.