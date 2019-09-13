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В Гарварде вручили ежегодную Шнобелевскую премию (ВИДЕО)
13.09.2019 13:40
Десять наград за самые странные научные достижения были вручены в четверг на ежегодной церемонии в Гарвардском университете в США, сообщает Обозреватель.
Каждый из победителей традиционно получил 10 трлн долларов, правда, зимбабвийских (около 40 центов США).
- В номинации "Физика" премия досталась исследованию о том, почему и как вомбаты испражняются кубиками.
- В номинация "Экономика" победу одержали нидерландские ученые, которые выяснили, какие деньги самые грязные в мире (оказалось, в Румынии).
- Иранский ученый Иман Фарахбакш получил премию в области техники за машину, которая меняет детям подгузники.
- В номинации "Медицина" победил Сильвано Галлус, доказавший, что употребление пиццы помогает избежать болезней и смерти, но только если она произведена и съедена в Италии.
- Премию в области медицинского образования получили трое ученых, которые выяснили, что методика дрессировки животных с помощью поощрительных звуков хорошо подходит для тренировки хирургов.
- Награду по анатомии получили Роджер Мюссе и Буррас Бенгудифа. Они исследовали "температурную асимметрию мошонки у обнаженных и одетых людей". Выяснилось, что левое яичко обычно теплее, чем правое — но только если на мужчине есть одежда.
- В номинации "Химия" победили японские ученые, которые подсчитали, сколько слюны в день выделяет пятилетний ребенок.
- Премия в номинации "Психология" досталась немцу Фритцу Страку, который "сначала открыл, что, если мусолить ручку во рту, это заставляет человека улыбаться и тем самым делает его счастливым, но затем доказал, что это не так".
- В области биологии отметили работу группы международных исследователей, которые выяснили, что намагниченные мертвые тараканы дольше сохраняют магнитные свойства, чем живые.
- И, наконец, премия мира досталась ученым из Британии и Сингапура, которые пытались измерить количество удовольствия, получаемое человеком, когда ему удается почесать зудящее место.
Теги: Гарвард, Шнобелевская премия, церемония
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