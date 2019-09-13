В Гарварде вручили ежегодную Шнобелевскую премию (ВИДЕО)

13.09.2019 13:40

Десять наград за самые странные научные достижения были вручены в четверг на ежегодной церемонии в Гарвардском университете в США, сообщает Обозреватель.

Каждый из победителей традиционно получил 10 трлн долларов, правда, зимбабвийских (около 40 центов США).