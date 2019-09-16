Все рубрики раздела
- Google выпустила "умный" рюкзак11:55
- Ученые ошарашены находкой неизвестной цивилизации: «более двухсот скелетов»09:04
- В Гарварде вручили ежегодную Шнобелевскую премию (ВИДЕО)13:40
- ПриватБанк запустил систему биометрической оплаты покупок09:45
- В Испании создан первый в мире лифт на солнечной энергии16:30
- ПриватБанк презентовал новое мобильное приложение13:35
- "Цитрус" назвал предварительные цены новых гаджетов Apple11:15
- Honda озвучила цену своего первого электромобиля16:00
- Apple презентовала 11-ю серию iPhone09:00
- Электромобиль Volkswagen ID.3 представлен официально13:45
Google выпустила "умный" рюкзак
Google совместно с Yves Saint Laurent выпустили "умный" рюкзак с Google Assistant, сообщает Телеграф.
Рюкзак не отличается броским дизайном: он строгого черного цвета, без лишних деталей, но из качественных материалов.
"Мозг" рюкзака — платформа Jacquard, которая обеспечивает синхронизацию со смартфоном и другие "умные" функции. Точнее, ее обновленная версия: теперь платформа уменьшилась в размерах и напоминает SD-карту. Передача данных происходит через разъем microUSB.
Jacquard установлен в левую лямку рюкзака. В результате можно вызывать Google Assistant и "My Day", чтобы узнать погоду, новости и запланированные события.
Кроме того, есть жестовое управление. Jacquard распознает четыре жеста: движение вверх и вниз, двойное нажатие и длительное нажатие. Их можно настраивать через приложение Project Jacquard (которое, кстати, тоже обновилось).
Обойдется такой рюкзак недешево — $995.
Теги: Google, смартфон, рюкзак
- На момент войны Захарченко уже был долларовым миллионером: кое-что интересное о ликвидированном главаре «ДНР»13:06
- Оккупанты РФ напали на позиции ВСУ сразу в 11 районах - среди бойцов ООС есть раненые 12:06
- Советник Путина рассказал, во что будет превращена Украина после принятия «формулы Штайнмайера»11:32
- Возвращение Донбасса: советник Путина ошарашил украинцев заявлением, «взорвется изнутри»10:30
- Бойцов ООС обстреляли из минометов, гранатометов и стрелкового оружия: есть раненые09:53
- Критическая ситуация в Донецке: «Бахнуло конкретно, мы очень напуганы», - местные жители09:35
- «Подводные камни Захарченко»: Всплыла ранее неизвестная информация о ликвидированном главаре «ДНР»08:15
- Боевики «ДНР» начали «охоту» на подростков с украинскими паспортами07:22
- «Он не грудной, понимает»: На пунктах пропуска «ДНР» у мальчиков снимают отпечатки пальцев21:25
- «Намеренный саботаж!»: в «ДНР» закатили истерику из-за заявления Пристайко об особом статусе Донбасса20:36
- РосСМИ узнали о планах России и Беларуси создать конфедеративное государство14:20
- НБУ назвал основные признаки фальшивых банкнот 500 гривен (ВИДЕО)14:00
- Разумков рассказал о планах ВР на этой неделе13:40
- Крокодил Фиделя Кастро откусил руку шведскому пенсионеру13:30
- Украинских пенсионеров ждет еще одна надбавка к выплатам до конца года13:20
- На момент войны Захарченко уже был долларовым миллионером: кое-что интересное о ликвидированном главаре «ДНР»13:06
- Пока два вывода: Сенцов рассказал, как изменилась Украина за время его отсутствия12:48
- В Лиссабоне установили памятник Тарасу Шевченко12:30
- Обследования, осмотры и внезапные проверки: в Украине появится ЖКХ-инспекция12:20
- Оккупанты РФ напали на позиции ВСУ сразу в 11 районах - среди бойцов ООС есть раненые 12:06
- Восемь фактов о щекотке, которые вы могли не знать08:47
- Эти недорогие продукты способствуют похудению07:45
- Названа рыба, которую опасно есть22:37
- 4 признака, что это ваша не первая жизнь на Земле17:53
- «Крымский сценарий повторится с Запорожьем и другими городами»: В России сделали громкое заявление о позиции Зеленского11:13
- Астролог Глоба просчитал, когда в Украине закончится война10:32
- 3 секрета успеха для каждого знака Зодиака22:31
- Названы «скрытые» симптомы инсульта21:07
- Финансовый гороскоп на неделю с 16 по 22 сентября 2019 года18:07
- Путин за спиной у Зеленского готовит опасную сделку: Пионтковский бьет тревогу16:29
- 4 признака, что это ваша не первая жизнь на Земле
- Новый закон Зеленского: каждый украинец сможет хорошо заработать
- "ДНР" обречена: то, что задумали боевики, уже в октябре станет ударом для жителей - громкие подробности
- Астролог Глоба просчитал, когда в Украине закончится война
- Украинцы будут содержать жителей «ДНР» и «ЛНР»
- Названы «скрытые» симптомы инсульта
- Тайный приказ командования для боевиков "ДНР": готовится срочная эвакуация из Донецка
- "Вы разрушили наши города и жизни", - Донецк готов восстать и смести оккупанта, даже сепаратисты "прозрели"
- В Донецк возвращается 2014-й: по городу носятся скорые и пожарные, прямые попадания по домам
- В "ДНР" провели опрос о местных выборах и о том, кого поддержат жители: боевики в ступоре от результатов