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Архив - Наука и технологии

В Италии создали "туристическую" электрогитару

19.09.2019 11:00
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В Италии создали "туристическую" электрогитару

Итальянский стартап Nanto Guitars разработал складную электрогитару Freccia, которую можно брать с собой во все путешествия, сообщает IGate.
Freccia представляет собой полноценную электрогитару, которая разбирается на три части - деку и составной гриф из двух частей.
Колки (механизмы регулирования натяжения струн) находятся не на конце грифа, как мы все привыкли, а на деке, за звукоснимателями. Это позволяет дополнительно уменьшить габариты инструмента.
Все это делает гитару невероятно компактной. В разобранном виде ее габариты составляют 34 х 23,5 х 4,5 см. Таким образом, полноформатная гитара на 21 лад помещается в кармане сумки для ноутбука.



Теги: Италия, турист, гитара
 
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