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Архив - Наука и технологии

Huawei презентовала "обезгугленные" флагманские смартфоны

20.09.2019 09:30
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Huawei презентовала "обезгугленные" флагманские смартфоны

В четверг, 19 сентября, китайская компания Huawei на презентации в Мюнхене представила новую линейку флагманских смартфонов Mate 30, которые будут работать без сервисов Google, сообщает РБК-Украина.
Несмотря на то, что устройства работают на операционной системе Android (которая принадлежит Google - ред.), они не будут иметь доступа к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, YouTube, Google maps и т.д. Причиной этого является конфликт компании с властями США. Тем не менее программы можно будет загружать из альтернативного магазина AppGallery.



Теги: Google, смартфон, презентация, Huawei Technologies
 
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