Представлен смартфон с корпусом-экраном

24.09.2019 16:30

Генеральный директор компании Xiaomi Лей Цзюнь на презентации в Китае показал новый флагманский смартфон Mi Mix Alpha, сообщает ICTV.

Новинка получила уникальный экран, занимающий почти весь корпус смартфона. Благодаря такому дизайну в китайской компании смогли отказаться в Mi Mix Alpha от фронтальной камеры, так как сделать селфи можно и на основную камеру, используя заднюю панель как видоискатель. Также на задней панели может отображаться различная вспомогательная информация.

Сердце смартфона – процессор Qualcomm Snapdragon 855+. Оперативной памяти во флагман установлено 12 гигабайтов. Поддержка 5G также имеется. Устройство поддерживает быструю зарядку и оснащено батареей на 4,050 мАч.

Цена устройства — около $2 800 или 68 тыс. грн. Компания планирует запустить его в мелкосерийное производство до конца года.