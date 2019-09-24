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Представлен смартфон с корпусом-экраном
Генеральный директор компании Xiaomi Лей Цзюнь на презентации в Китае показал новый флагманский смартфон Mi Mix Alpha, сообщает ICTV.
Новинка получила уникальный экран, занимающий почти весь корпус смартфона. Благодаря такому дизайну в китайской компании смогли отказаться в Mi Mix Alpha от фронтальной камеры, так как сделать селфи можно и на основную камеру, используя заднюю панель как видоискатель. Также на задней панели может отображаться различная вспомогательная информация.
Сердце смартфона – процессор Qualcomm Snapdragon 855+. Оперативной памяти во флагман установлено 12 гигабайтов. Поддержка 5G также имеется. Устройство поддерживает быструю зарядку и оснащено батареей на 4,050 мАч.
Цена устройства — около $2 800 или 68 тыс. грн. Компания планирует запустить его в мелкосерийное производство до конца года.
Теги: смартфон, экран, презентация, Xiaomi
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