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В Северной Корее представили "инновационный" смартфон
В КНДР представили смартфон местного производства под названием Голубое небо, сообщает Корреспондент.net.
Гаджет презентовали на 15 международной осенней выставке товаров в Пхеньяне. Он будет доступен только на внутреннем рынке, а во время его покупки продавец будет записывать паспортные данные покупателя.
Сообщается, что новинка начала производиться всего неделю назад и технически превосходит все модели производства КНДР.
Смартфон получил шестидюймовый сенсорный экран разрешением 1080Х2160 пикселей, четыре камеры, одна из которых на 16 мегапикселей. Объем оперативной памяти телефона - 64 гигабайта.
Также Голубое небо оснащен функциями распознавание лица, разблокировки по отпечатку пальца и управление жестами. Цена новинки составляет $290, что достаточно дорого даже для обеспеченных жителей Пхеньяна.
Теги: смартфон, выставка, КНДР
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