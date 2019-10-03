Microsoft представила конкурента AirPods

03.10.2019 12:16

Компания Microsoft на презентации в Нью-Йорке представила свои первые беспроводные наушники Surface Earbuds, чтобы конкурировать с AirPods от Apple, сообщает hi-Tech.ua.

Новый аксессуар обеспечивает до 24 часов автономной работы. Главной изюминкой наушников является дизайн и поддержка жестов для управления приложениями из пакета Microsoft Office. В Powerpoint, например, Microsoft Surface Earbuds смогут переключать слайды. Ещё наушники поддерживают перевод речи в реальном времени с 60 языков.

Microsoft Surface Earbuds будут стоить $249 и поступят в продажу уже в этом году.