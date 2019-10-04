Suzuki выпустила для Индии кроссовер за $5000

04.10.2019 14:15

Новый бюджетный кроссовер Suzuki S-Presso 2020 появился на индийском рынке, сообщает АвтоЦентр.

Мощность силовой установки S-Presso составляет 68 л.с. и 90 Нм крутящего момента. На выбор — 5-ступенчатые МКПП и АКПП.

Машина получилась довольно компактной. Длина составляет всего 3 565 мм, а колесная база равна 2 380 мм. Несмотря на это, но благодаря короткому капоту и разнесенным по углам кузова маленьким колесам в салоне достаточно просторно.

В списке оснащения — мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto на сенсорном экране, две подушки безопасности, задний парктроник, ABS, EBD, колесные диски на 13 или 14 дюймов.

В базе Suzuki S-Presso стоит почти 5,2 тыс долл. Максимальная комплектация приблизится к 7 тыс долларов.