Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

В Харькове запустили сайт онлайн-трекинга городского электротранспорта

04.10.2019 09:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Харькове запустили сайт онлайн-трекинга городского электротранспорта

Проект «Зупинка» начал работать в тестовом режиме в Харькове - теперь проследить за движением общественного транспорта можно онлайн, информирует Харьковский городской совет.
Как сообщил проектный менеджер КУ «Офис реформ Харькова» Игорь Дуняков, во всем подвижном составе уже давно были установлены GPS-датчики, чтобы следить за перемещением транспорта и управлять им. Раньше эти данные в рабочих целях использовало КП «Горэлектротранссервис». Теперь их разместили на Веб-портале открытых данных, чтобы разработчики могли к ним подключиться и создавать свои продукты.
«Офис реформ» использовал эти данные и реализовал проект под названием «Зупинка». Сейчас, перейдя по ссылке https://smartarea.info/, можно выбрать свой маршрут и увидеть, где находится трамвай или троллейбус, через какое время прибудет на остановку. «На карту нанесли остановки, данные: когда прибывает транспорт, какое количество подвижного состава на маршруте», - рассказал Игорь Дуняков.



Теги: Харьков, трамвай, сайт, GPS, троллейбус
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх