Ученые назвали самые безопасные страны на случай "конца света"

07.10.2019 12:00

Австралия, Новая Зеландия и Исландия являются странами, наиболее пригодными для выживания в случае угрозы новой масштабной пандемии. К такому выводу пришли ученые из университета Отаго (Новая Зеландия), передает Обозреватель.

Ученые рассматривали только те месяца на планете, которые окружены океаном, имеют достаточно высокий уровень жизни, численность которых превышает 250 000 человек, а также имеет достаточные природные и энергетические ресурсы.

Кроме того, учитывались такие факторы, как политическая и социальная стабильность, географическое положение и климатические условия.

В результате ученые составили список из 20 стран, из которых выделяются три, которые получили самые высокие оценки по шкале от 0 до 1.

Австралия получила 0,71 балла, Новая Зеландия – 0,68, а Исландия – 0,64. Все остальные страны в списке, которые удовлетворяют нужным критериям, набрали менее 0,5 балла по предложенной шкале.