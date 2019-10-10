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Создано "умное" зеркало с виртуальным тренером
10.10.2019 09:00
Компания Mirror представила обновленную версию фирменного зеркала с LCD-экраном. В него добавили виртуального тренера, который поможет с персональными упражнениями дома, сообщает ONLINE.UA
Отмечается, что "умное" зеркало имеет встроенный микрофон, динамик и видеокамеру, которые позволяют личному виртуальному тренеру увидеть, что пользователь делает. Кроме того, фитнес-тренер Mirror обеспечивает обратную связь в режиме реального времени. То есть занятия будут происходить как в обычном тренажерном зале.
Стоит такое удовольствие не мало — 1495 долларов. При этом дополнительно нужно будет платить ежемесячно за доступ к персональным тренировкам — по 39 долларов.
Теги: тренер, виртуальная реальность, зеркало
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