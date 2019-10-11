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Архив - Наука и технологии

Программист создал "постапокалиптическую" ОС

11.10.2019 13:20
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Программист создал "постапокалиптическую" ОС

Разработчик Вирджил Дюпра представил новую операционную систему Collapse OS. В отличие от большинства современных аналогов, она не может похвастаться дизайнерским интерфейсом — зато крайне нетребовательна к железу и создана, по словам автора, на случай наступления апокалипсиса, сообщает bigmir.net.
Для запуска системы, по утверждению разработчика, достаточно 8 КБ свободного дискового пространства и 56 КБ оперативной памяти. Зарубиться в Fallout на таком ПК не получится — зато можно будет редактировать текстовые документы и компилировать исходные файлы ассемблера для широкого спектра микроконтроллеров и процессоров. Заявлена и поддержка широкого спектра устройств хранения. По словам Дюпра, в ситуации, когда человечеству придётся буквально выживать, необходимость в такой «всеядной ОС» будет невероятно высока. По случаю релиза операционной системы разработчик выложил её в свободный доступ.



Теги: операционная система, Апокалипсис
 
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