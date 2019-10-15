Японские ученые "оживили" мозг мертвой мыши

15.10.2019 09:30

Японские биологи смогли поддерживать функционирование мертвых тканей головного мозга мыши в течение месяца, сообщает сайт Подробности.ua.

Ученым удалось создать устройство, способное решить главную проблему сохранения живых тканей - водный баланс. Без питательной и влажной среды ткани погибают, а чрезмерная увлажнение нарушает газообмен.

Устройство позволяло не оставлять образцы постоянно погруженными в жидкость, необходимые вещества циркулировали в полупроницаемом канале, а специальная мембрана не нарушала газообмен.

Оказалось, что ткани могут оставаться живыми в течение более чем 25 дней. На последний день исследования ткани сохранили 97% первоначальной активности.

По мнению ученых, результаты исследования помогут позволили значительно расширить представления о реальной "жизни после смерти", а именно сохранности органов и тканей в целом для трансплантации.