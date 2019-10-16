Xiaomi представила линейку бюджетных холодильников

16.10.2019 11:00

Xiaomi показала четыре бюджетных холодильника Miija, которые будут продаваться по цене от 140 долларов, сообщает агентство "Українські Новини".

За эту цену предлагается базовая модель. Она представляет собой двухкамерный холодильник с габаритами 474 х 535 х 1496 мм. Объем холодильной камеры составляет 100 л, морозильной — 60 л.

Трехкамерный холодильник оценивается в 225 долларов. Его холодильная камера на 116 л, а морозильная — на 62 л. Габариты — 554 х 630 х 1717 мм. В нем есть несколько фишек, таких как автокалибровка температуры.

Охлаждающее устройство за 280 долларов поделено вертикально. Холодильная половина — 273 литра, а объем морозилки 210 литров. Габариты — 833 х 650 х 1810 мм. Тут есть система объемного обдува и цифрового управления на экране, расположенном на правой двери.

У самого дорогого холодильника за 425 долларов сразу четыре отделения, где объем холодильной камеры 305 л, а морозильной — 181 л (габариты составляют 833 х 678 х 1860 мм). Тут можно будет управлять устройством голосом и через приложение на смартфоне.