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Xiaomi представила линейку бюджетных холодильников

16.10.2019 11:00
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Xiaomi представила линейку бюджетных холодильников

Xiaomi показала четыре бюджетных холодильника Miija, которые будут продаваться по цене от 140 долларов, сообщает агентство "Українські Новини".
За эту цену предлагается базовая модель. Она представляет собой двухкамерный холодильник с габаритами 474 х 535 х 1496 мм. Объем холодильной камеры составляет 100 л, морозильной — 60 л.
Трехкамерный холодильник оценивается в 225 долларов. Его холодильная камера на 116 л, а морозильная — на 62 л. Габариты — 554 х 630 х 1717 мм. В нем есть несколько фишек, таких как автокалибровка температуры.
Охлаждающее устройство за 280 долларов поделено вертикально. Холодильная половина — 273 литра, а объем морозилки 210 литров. Габариты — 833 х 650 х 1810 мм. Тут есть система объемного обдува и цифрового управления на экране, расположенном на правой двери.
У самого дорогого холодильника за 425 долларов сразу четыре отделения, где объем холодильной камеры 305 л, а морозильной — 181 л (габариты составляют 833 х 678 х 1860 мм). Тут можно будет управлять устройством голосом и через приложение на смартфоне.



Теги: бюджет, холодильник, Xiaomi
 
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