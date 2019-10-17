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Volvo презентовала свой первый электрокар
Шведская автомобильная компания Volvo представила свою первую полностью электрическую модель — полноприводный кроссовер XC40 Recharge с запасом хода более 400 км по циклу WLTP, сообщает AutoNews.
Volvo XC40 Recharge открывает новую линейку марки - Recharge. Этой приставкой шведы будут обозначать все электрические и гибридные модели.
Volvo XC40 Recharge укомплектован двумя электромоторами одинаковой мощности (по одному на каждой оси) и установленной под полом тяговой батареей на 78 кВт*ч. Суммарная отдача - 408 л.с. и 660 Нм. Заявленный запас хода - более 400 км по циклу WLTP. Время зарядки до 80% емкости от скоростной зарядной станции - 40 минут.
Volvo намерена выводить на рынок новый электромобиль каждый год в течение следующих пяти лет. В соответствии с планом развития, к 2025 году 50% мировых продаж компании должны составить электрокары, 50% - гибриды.
Теги: электромобиль, Volvo, презентация
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