Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Toyota представила ультракомпактный электрокар

18.10.2019 14:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Toyota представила ультракомпактный электрокар

Компания Toyota представила двухместный электрический сити-кар Ultra Compact BEV, который уже готов к массовому производству, сообщает Znaj.ua.
Это автомобиль ориентирован на тех, кто нуждается в ежедневных непродолжительных поездках – в первую очередь, студентов, пенсионеров и начинающих водителей.
Электрокар обладает длиной всего 2,5 метра, способен ускоряться до 60 км/ч и преодолевать на одном заряде до 100 км. Этого более чем достаточно для поездок в пределах города, так что новинка станет идеальным для жителей крупных мегаполисов.



Теги: Toyota, электромобиль, презентация
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх