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Toyota представила ультракомпактный электрокар
18.10.2019 14:10
Компания Toyota представила двухместный электрический сити-кар Ultra Compact BEV, который уже готов к массовому производству, сообщает Znaj.ua.
Это автомобиль ориентирован на тех, кто нуждается в ежедневных непродолжительных поездках – в первую очередь, студентов, пенсионеров и начинающих водителей.
Электрокар обладает длиной всего 2,5 метра, способен ускоряться до 60 км/ч и преодолевать на одном заряде до 100 км. Этого более чем достаточно для поездок в пределах города, так что новинка станет идеальным для жителей крупных мегаполисов.
Теги: Toyota, электромобиль, презентация
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