Все рубрики раздела
- Названы ситуации, когда смартфон нельзя подключать к зарядке10:16
- Морпехи США получат на вооружение боевой лазер09:45
- Toyota представила ультракомпактный электрокар14:10
- Xiaomi начала выпуск мониторов12:00
- В Украине заработал Telegram-бот для поиска сотрудников09:45
- Volvo презентовала свой первый электрокар14:45
- Ватикан выпустил четки с «умным» крестом10:30
- В Китае сняли на видео падение странного метеорита19:17
- Xiaomi представила линейку бюджетных холодильников11:00
- Японские ученые "оживили" мозг мертвой мыши09:30
Названы ситуации, когда смартфон нельзя подключать к зарядке
Существует несколько распространенных ситуаций, когда подключение смартфона к зарядному устройству связано с большим риском. Во всех перечисленных ниже случаях предполагается, что смартфон находится включенным до и во время зарядки.
В автомобиле
Это касается того момента, когда водитель заводит автомобиль, а смартфон в это время подключен к прикуривателю. При включении зажигания в прикуривателе может наблюдаться довольно серьезный электрический дисбаланс, который может негативно сказаться на работе смартфона. В дальнейшем это проявится в виде возникновения программных сбоев и других повреждений.
Вздутие аккумулятора
Наверное, мало кому придет в голову продолжать использовать телефон, аккумулятор которого, очевидно, пришел в негодность. Как бы то ни было, подключать такое устройство к зарядке запрещено категорически. Последствия могут быть самыми непредсказуемыми, вплоть до возникновения взрыва.
Работа с тяжелыми приложениями
К таким приложениям относятся, в основном, современные игры, потребляющие большое количество ресурсов смартфона. Именно потребление ресурсов является причиной повышенного расхода электроэнергии и, как следствие, повышения температуры устройства. В сочетании с одновременным процессом зарядки это может привести к перегреву, который в свою очередь может спровоцировать возникновение программных и аппаратных сбоев.
Перегрев вследствие внешних воздействий
Еще одна ситуация, при которой риск возникновения опасности связан с повышением температуры устройства. К внешним факторам, которые могут оказывать негативное воздействие на работу смартфона, относятся жара и, в частности, попадание и продолжительное воздействие прямых солнечных лучей. Крайне нежелательно провоцировать перегрев гаджета, подключая его к зарядному устройству. Риски в этом случае все те же.
Вывод
Зная о самых распространенных ситуациях, в которых не стоит подключать смартфон к зарядному устройству, можно избежать возникновения различных повреждений и сбоев в его работе. Соблюдение простых правил безопасности поможет защитить гаджет и продлить срок его службы.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, мобильный телефон, смартфон, зарядное устройство
- Несколько вещей, которые следует сразу же отключить в новом смартфоне
- Лучшие модели смартфонов Samsung в разных ценовых сегментах
- Обнаружен вирус, способный за 10 секунд взломать смартфон. ВИДЕО
- Что делать, если смартфон замерзает и отключается на морозе
- Выбираем смартфон: что кроется за красивой внешностью (ФОТО)
- Продажи Nokia E7 стартуют 10 декабря
- Боевики Донбасса получили опасное российское оружие: подробности11:04
- Ситуация на Донбассе: Бои разгорелись с новой силой – отчет ООС10:19
- ВАЖНО! В Украине изменят правила въезда-выезда09:30
- «Бегство из «ДНР»: Стало известно о допросах и штрафах для мирных граждан при попытке покинуть ОРДО07:42
- В «ДНР» урезают зарплаты бюджетникам22:36
- «А взамен – комендантский час»: сеть в ярости от абсурдной акции в Луганске22:12
- В Макеевке, Горловке и Дебальцево резко ухудшилась криминогенная обстановка20:53
- В ДНР введут трудовую повинность для выпускников государственных вузов19:48
- "Мы хотим в Россию!" - в Луганске фанаты российских оккупантов насмешили "громкой" акцией19:20
- США в ОБСЕ призвали Россию «дисциплинировать» боевиков18:49
- Боевики Донбасса получили опасное российское оружие: подробности11:04
- Гонтарева назвала «позором для всей страны» номер «Квартала 95» о поджоге ее дома10:50
- Группа американских конгрессменов требует признать «Азов» террористической организацией10:37
- Появились первые отзывы о новом «Терминаторе» (ВИДЕО)10:30
- Ситуация на Донбассе: Бои разгорелись с новой силой – отчет ООС10:19
- Названы ситуации, когда смартфон нельзя подключать к зарядке10:16
- Семь правил лечения сезонного насморка10:00
- Морпехи США получат на вооружение боевой лазер09:45
- ВАЖНО! В Украине изменят правила въезда-выезда09:30
- Назван диагноз Гвоздика после боя с Бетербиевым09:15
- Семь правил лечения сезонного насморка10:00
- Названы самые лучшие способы убрать второй подбородок09:00
- Врачи рассказали, какая еда лишает «мужского здоровья»08:14
- "Отобрать и обос**ть": MARUV резко высказалась о войне и Евровидении14:56
- Если Россия начнет войну, то пойдет до Ла-Манша - Сергей Згурец14:08
- Эти два типа женщин мужчины считают неотразимыми21:06
- Отзывчивостью этих знаков Зодиака в наглую пользуются все окружающие20:12
- Гороскоп успеха на неделю: кому улыбнется Фортуна18:49
- Пионтовский: Проект Кремля "Троянский конь Луганд*нии" потерпел поражение18:23
- Назван способ снизить риски онкологии на 45%16:18
- Составлен честный рейтинг самых умных знаков Зодиака
- Кремль выдвинул Пушилину последнее предупреждение
- Астрологи составили абсолютную любовную совместимость по знакам Зодиака
- Жителям «ДНР» аннулировали «пенсии»
- «Пенсионеры в шоке»: в соцсети сообщат о задержке пенсий в ОРДО
- "ДНРовцев" удивило неожиданное решение их главарей: "Творится какой-то лютый трэш"
- Военные сообщили о страшной находке на одной из отвоеванных позиций на Донбассе
- «Грозит часовой допрос и штраф»: в соцсети призвали быть осторожными на КПП ОРДО
- У Путина предрекли "Л/ДНР" худший сценарий: "За что они так с Донбассом?"
- Погиб в разборках с местным криминалом: стали известны подробности гибели в Донецке Моторолы