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Архив - Наука и технологии

Во Франции создали "чувствительный" чехол для смартфона (ВИДЕО)

22.10.2019 10:45
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Во Франции создали "чувствительный" чехол для смартфона (ВИДЕО)

Марк Тейссье из Telecom Paris во Франции и его коллеги разработали искусственную кожу для интерактивных устройств, которая реагирует на прикосновения, сообщает НВ.
Кожа способна распознавать различные жесты, в том числе щипки, поглаживания и щекотку и запрограммирована так, чтобы связывать различные жесты с определенными эмоциями.
Искусственная кожа состоит из трех слоев и включает слой растягиваемой медной проволоки, зажатой между двумя слоями силикона. Давление на кожу меняет электрический заряд системы.
Для демонстрации возможностей нового материала разработчики создали чехол для телефона, компьютерную сенсорную панель и ремешок для умных часов.



Теги: кожа, смартфон, чехол
 
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