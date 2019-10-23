Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

"Киевстар" повысил контрактные тарифы

23.10.2019 13:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Киевстар" повысил контрактные тарифы

Оператор мобильной связи "Киевстар" с 22 октября изменил тарифную линейку для контрактных абонентов. Одни тарифы закрыли, другие появились. При этом новые на 55 - 200 грн дороже старых аналогов, сообщает СТРАНА.ua.
Оператор закрыл шесть контрактных тарифных планов:

  • Киевстар 4G;
  • Команда Киевстар;
  • Киевстар 4G Business;
  • Киевстар 4G Business VIP;
  • Киевстар 4G Ultra;
  • Киевстар 4G Extra.

При этом те, кто уже подключен к этим пакетам, могут продолжить пользоваться ними. Они будут недоступны для подключения новых абонентов, на них также больше нельзя будет перейти с другого тарифа "Киевстар".
Вместо шести закрытых с 22 октября появилось пять новых тарифов:

  • Smart,
  • Smart+,
  • Smart Max,
  • Smart Business
  • Smart Business+.

Оператор сообщает, что переход на эти тарифы добровольный.
Новые предложения от Киевстар обойдутся контрактным абонентам от 150 до 1200 грн/мес, то есть это дороже старых аналогов.



Теги: контракт, Киевстар, тариф
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх