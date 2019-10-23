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"Киевстар" повысил контрактные тарифы
23.10.2019 13:15
Оператор мобильной связи "Киевстар" с 22 октября изменил тарифную линейку для контрактных абонентов. Одни тарифы закрыли, другие появились. При этом новые на 55 - 200 грн дороже старых аналогов, сообщает СТРАНА.ua.
Оператор закрыл шесть контрактных тарифных планов:
- Киевстар 4G;
- Команда Киевстар;
- Киевстар 4G Business;
- Киевстар 4G Business VIP;
- Киевстар 4G Ultra;
- Киевстар 4G Extra.
При этом те, кто уже подключен к этим пакетам, могут продолжить пользоваться ними. Они будут недоступны для подключения новых абонентов, на них также больше нельзя будет перейти с другого тарифа "Киевстар".
Вместо шести закрытых с 22 октября появилось пять новых тарифов:
- Smart,
- Smart+,
- Smart Max,
- Smart Business
- Smart Business+.
Оператор сообщает, что переход на эти тарифы добровольный.
Новые предложения от Киевстар обойдутся контрактным абонентам от 150 до 1200 грн/мес, то есть это дороже старых аналогов.
Теги: контракт, Киевстар, тариф
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