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Ученые научили крыс управлять автомобилем (ВИДЕО)
24.10.2019 08:30
Ученые из Университета Ричмонда научили крыс водить крошечные автомобили для того, чтобы собирать еду. Это открытие свидетельствует о том, что мозг крыс более развит, чем считалось ранее, сообщает Znaj.ua.
Автор научной работы Келли Ламберт вместе со своими коллегами решили выяснить, смогут ли крысы управлять движущимся транспортом. Для эксперимента создали специальный маленький автомобиль. Каждый раз, когда грызуны начинали ехать в правильном направлении, их вознаграждали вкусностями. В итоге, крысы научились неплохо управлять своим "транспортным средством".
Теги: крыса, управление, автомобиль, обучение
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