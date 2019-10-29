В игре Call of Duty появился Донецк

29.10.2019 11:30

В компьютерной игре Call of Duty: Modern Warfare, релиз которой состоялся 25 октября, появилась локация Donetsk Downtown с центром Донецка, сообщает НВ.

Отмечается, что наименование команд не будут иметь ничего общего с существующими формированиями. Не будет такого, что условные «силы ДНР» сразятся с «Нацгвардией». Кроме того, карта не воспроизводит реальные боевые действия, зато на одном из скриншотов можно разглядеть заброшенный стадион, который напоминает Донбасс-Арену.

Также следует отметить, что Донецк не фигурирует среди локаций сюжетной кампании, то есть каких-то заранее заготовленных сцен, связанных с городом тоже не будет.

Центральная часть Донецка служит лишь декорацией. Помимо Донецка, в списке мультиплеерных карт есть сирийское поселение и даже и лондонская площадь Пикадилли.