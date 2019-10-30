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Молодой китайский бренд ворвался в топ лидеров рынка смартфонов
30.10.2019 10:00
Китайский бренд Realme выделяется на фоне глобального замедления роста продаж смартфонов и уже занял 7 место на мировом рынке смартфонов, сообщает НВ.
Общий объем рынка смартфонов сокращается, демонстрируя отрицательный рост в течение 7 кварталов подряд. Большинство брендов также испытывают отрицательный рост. Однако есть несколько таких брендов, как Xiaomi, Tecno, которые показывают положительный рост. Среди них выделяется realme, рост которого составил более 800% в третьем квартале 2019 года. Компания поставила более 10 млн смартфонов и впервые заняла 7 место на мировом рынке смартфонов.
Первые шесть позиций на данный момент занимают Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi, Oppo и Vivo.
Теги: Китай, рынок, смартфон, бренд
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