Молодой китайский бренд ворвался в топ лидеров рынка смартфонов

30.10.2019 10:00

Китайский бренд Realme выделяется на фоне глобального замедления роста продаж смартфонов и уже занял 7 место на мировом рынке смартфонов, сообщает НВ.

Общий объем рынка смартфонов сокращается, демонстрируя отрицательный рост в течение 7 кварталов подряд. Большинство брендов также испытывают отрицательный рост. Однако есть несколько таких брендов, как Xiaomi, Tecno, которые показывают положительный рост. Среди них выделяется realme, рост которого составил более 800% в третьем квартале 2019 года. Компания поставила более 10 млн смартфонов и впервые заняла 7 место на мировом рынке смартфонов.

Первые шесть позиций на данный момент занимают Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi, Oppo и Vivo.